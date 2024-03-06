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Испанская полиция не подтвердила факт покушения на Шария

Полиция Каталонии заявила, что ей неизвестно о нападении на блогера Шария

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Анатолий Шарий/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Полиция Каталонии, региона Испании, в котором проживает украинский блогер Анатолий Шарий, не подтверждает факт покушения на него. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам неизвестно ни о каком нападении на этого человека», — рассказали журналистам в отделении полиции.

Отмечается, что правоохранители уже провели проверку информации об инциденте.

Шарий сообщил о нападении на его автомобиль, в котором он находился вместе с супругой, 6 марта. По словам блогера, неизвестные открыли огонь по машине из автомата с «длинным глушителем».

Шарий пожаловался, что после якобы случившегося покушения, испанская полиция не перекрыла дороги, а ему самому вместе с охранниками пришлось искать гильзы от использованного киллерами оружия и опрашивать свидетелей.

При этом украинец заявил, что якобы сообщал о готовящемся покушении на него меньше чем за неделю до инцидента. Шарий утверждает, что предоставил полиции свидетельства того, что за его голову назначили награду в размере €100 тыс., а также имена двух лиц, которые якобы могут быть причастны к покушению. Позднее блогер назвал в качестве предполагаемого заказчика покушения президента Украины Владимира Зеленского, а также опубликовал фото возможной посредницы в заказе.

Ранее Шария заподозрили в заказе поджога дома в Подмосковье.

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