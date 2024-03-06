Восьмимиллионный гость посетил выставку-форум «Россия»

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ с ноября прошлого года посетили восемь миллионов человек, сообщает пресс-служба выставки.

Как рассказала генеральный директор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, восьмимиллионным посетителем стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. Ему вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который пройдет в Москве 21 марта на стадионе «ВТБ Арена».

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин и футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк поздравили гостя.

«Становится тепло, хочется больше времени проводить на улице. Мы очень благодарны нашим футбольным легендам Алексею Смертину и Павлу Погребняку и, конечно же, Российскому футбольному союзу, которые дарят билеты на уникальный и долгожданный матч», — отметила Виртуозова.

Отмечается, что подаренный сертификат дает право четырем людям посмотреть матч из VIP-ложи. Также «Дирекция выставки достижений «Россия» устроит семье Лейзер проезд до Москвы и трехдневное проживание в столице.

«Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций. Не верится, что это случилось с нами! Мы еще не можем осознать. Дайте нам немного времени, чтобы мы поверили», — сказала мама победителя Анастасия Лейзер.

Ранее сообщалось, что выставку «Россия» посетили семь миллионов человек. Семимиллионным гостем оказался Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на выставку вместе с женой Анастасией, а также с двумя дочерями: четырехлетней Екатериной и восьмилетней Варварой.