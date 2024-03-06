В Крыму раскрыли ячейку исламистской организации

Силовики раскрыли ячейку исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России), занимавшуюся вербовкой новых сторонников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«В Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», — говорится в сообщении службы.

В местах жительства участников организации силовики изъяли пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, а также деньги. По факту возбуждено уголовное дело.

Организация «Хизб ут-Тахрир» признана в России террористической. Ее цель — это устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире.

До этого в Екатеринбурге силовики задержали четырех иностранцев за финансирование организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» в Сирии. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

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