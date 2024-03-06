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Ставропольские студенты поставили на колени и избили сверстника в общежитии

На Ставрополье студенты поставили на колени и избили сверстника в общежитии

На Ставрополье студенты в общежитии поставили сверстника на колени и избили его. Об этом сообщает Telegram-канал «Ставрополье. Главное».

По информации Минобразования региона, инцидент произошел между учащимися Ипатовского многопрофильного техникума. Студенты заставили молодого человека встать на колени, унизили его и избили, сообщает «Ставрополье. Главное».

Минобразования Ставропольского края организовало проверку по факту произошедшего. Сообщается, что с участниками инцидента работает психологическая служба. Кроме того, с родителями и педагогами была проведена работа по организации профилактических мероприятий со студентами.

Ранее группа российских подростков жестоко избила сверстника в подъезде и попала на видео.

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