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Россиянка отправляла наркотики через доставку маркетплейса

В Петербурге задержали женщину, которая сбывала наркотики через маркетплейс

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков через доставку популярного в России маркетплейса. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленница создала в теневом сегменте Интернета онлайн-магазин, предлагавший различные виды наркотических средств. При этом доставка криминального товара велась через один из популярных в нашей стране маркетплейсов», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители изъяли 123 коробки с запрещенными веществами на сортировочном складе, а также в пунктах выдачи, куда некоторые из товаров успели добраться.

В квартире у подозреваемой полицейские обнаружили еще 57 коробок с наркотическими веществами, а также упаковочный материал, весы и другие предметы. В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее полиция задержала женщину с 13 кг наркотиков в карманах куртки.

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