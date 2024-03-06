В Краснодарском крае четырехлетняя девочка съела 20 таблеток от астмы и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «У Черного моря».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Ольгинка в Туапсинском районе. Сообщается, что в результате недосмотра взрослых ребенок нашел таблетки от бронхиальной астмы и проглотил их.

Девочке вызвали скорую помощь. Медики сделали ребенку промывание желудка, а затем доставили в медицинское учреждение. Информации о состоянии малолетней на данный момент не поступало.

До этого в Петербурге годовалый ребенок попал в больницу с отравлением, девочка съела жевательный табак родителей. В отношении отца и матери пострадавшей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Ранее пятилетняя девочка обожгла лицо соком ядовитого растения.