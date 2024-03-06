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На выставке «Россия» теперь можно оформить карту Сбера с дальневосточным дизайном

Гостям павильона Сбера на выставке «Россия» расскажут о регионах Дальнего Востока

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Пресс-служба Сбера

Посетители павильона Сбера на выставке «Россия» смогут узнать больше о регионах Дальнего Востока, а также оформить дебетовую карту с уникальным дальневосточным дизайном, созданным нейросетью Kandinsky, сообщает пресс-служба банка.

В детской зоне павильона для юных посетителей подготовили мозаики и раскраски с изображением представителей фауны Дальнего Востока, созданные нейросетью Kandinsky.

Также для гостей подготовили викторину об истории и природе регионов на берегах Тихого океана.

Кроме того, гости павильона смогут узнать о технологиях Сбера, которые помогают сделать жизнь клиентов банка комфортнее.

Ранее стало известно, что выездной сервис Сбера поможет получить доступ к СберБанк Онлайн.

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