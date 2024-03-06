Россиянку более двух лет преследует бывший партнер

Жительница Нижневартовска, которую преследует бывший партнер, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Об этом сообщает издание NEFT.

По словам женщины, она написала омбудсмену от безысходности, так как ее преследуют уже более двух лет. За это время агрессор несколько раз нападал на вартовчанку, угрожал ей, устраивал дебош в подъезде, где женщина проживает с двухлетним сыном — мужчина приходится ребенку отцом. Также пострадавшая утверждает, что агрессор нанес ребенку психологическую травму.

За совершенные нарушения житель Нижневартовска получал штрафы и не прекратил следить за бывшей партнершей. Женщина обратилась к омбудсмену с просьбой обезопасить ее и сына от преследователя.

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