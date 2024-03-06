В «Леруа Мерлен» прокомментировали сообщения о ребрендинге

Юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «ЛЕ МОНЛИД» из-за передачи управления локальному менеджменту, сообщили в компании. Происходящие изменения никак не скажутся на работе сотрудников, заверили телеканал «360» в пресс-службе «Леруа Мерлен».

О намерении передать управление локальному менеджменту сообщалось еще в прошлом году. Компания с учетом всех изменений работает в штатном режиме, речи о ребрендинге пока нет, отметили в пресс-службе.

«Компания проводит ряд внутренних изменений. <…> Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — добавили представители компании.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что сеть Leroy Merlin перейдет под контроль российского менеджмента. Подчеркивалось, что на деятельность магазинов смена руководства не повлияет, а все 45 тысяч сотрудников сохранят работу.

Ранее компания Chery объявила о ребрендинге в России и показала новый логотип.