Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Леруа Мерлен» прокомментировали сообщения о ребрендинге

В «Леруа Мерлен» подтвердили смену названия юрлица в России на «Ле Монлид»

close
100%
Shutterstock

Юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «ЛЕ МОНЛИД» из-за передачи управления локальному менеджменту, сообщили в компании. Происходящие изменения никак не скажутся на работе сотрудников, заверили телеканал «360» в пресс-службе «Леруа Мерлен».

О намерении передать управление локальному менеджменту сообщалось еще в прошлом году. Компания с учетом всех изменений работает в штатном режиме, речи о ребрендинге пока нет, отметили в пресс-службе.

«Компания проводит ряд внутренних изменений. <…> Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — добавили представители компании.

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что сеть Leroy Merlin перейдет под контроль российского менеджмента. Подчеркивалось, что на деятельность магазинов смена руководства не повлияет, а все 45 тысяч сотрудников сохранят работу.

Ранее компания Chery объявила о ребрендинге в России и показала новый логотип.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами