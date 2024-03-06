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Шарий раскрыл подробности покушения на него

Блогер Шарий заявил, что сообщил полиции Испании о готовящемся на него покушении

Украинский блогер Анатолий Шарий, который ранее сообщил о том, что его автомобиль расстреляли в испанской Барселоне, заявил, что предупреждал правоохранителей города о готовящемся покушении на него. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, в котором также раскрыл подробности случившегося.

«Стреляли из автомата с длинным глушителем. Произошло это среди бела дня. <...> Стрелявший был один, но в самой бригаде людей было несколько. <...> Моя охрана самостоятельно ищет оружие и гильзы. На данный момент полиция не перекрыла дороги. <...> Опрос жителей места, где произошел обстрел, производили также я вместе с охраной. Я не знаю, какие мысли у меня должны быть на этот счет», — говорится в сообщении Шария.

По словам блогера, меньше недели назад он предоставил полиции Испании информацию о готовящемся покушении. Среди переданных сведений была аудиозапись о заказе на €100 тыс., а также персональные данные двух людей, которые могли иметь отношение к покушению.

«Что было сделано в этом плане, я не знаю, но прошло менее недели, и нас попытались расстрелять из автомата просто на улице», — заключил Шарий.

До этого в России заподозрили Анатолия Шария в заказе поджога дома в Подмосковье. По предварительной информации, исполнителями стали подростки 16-18 лет, однако конечным заказчиком мог быть украинский блогер. По словам задержанных, целью поджога была модератор Telegram-канала «Труха Барселона» по имени Люда, в подмосковном доме жила ее тетя.

Ранее виллу Шария в Испании закидали коктейлями Молотова.

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