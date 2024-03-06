Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В новом сезоне «ОКнутых людей» появятся Арсений Попов и Антон Шастун

«Одноклассники»: «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым продлены на второй сезон

close
100%
Пресс-служба «Одноклассников»

В ОК начинается второй сезон шоу, посвященных увлечениям пользователей, — «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым в роли ведущего. Первый выпуск появится в ОК и на СТС 15 марта, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба «Одноклассников».

«Во втором сезоне появятся Мигель и Юлия Гаврилина, Зоя Бербер и Стас Костюшкин, Дмитрий Позов и Антон Шастун, Арсений Попов и Сергей Матвиенко, а также многие другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждой серии звезды будут набирать в свои команды людей с необычными хобби, а потом соперники должны будут угадать, какие увлечения есть у приглашенных.

Первое оригинальное шоу «ОКнутые люди» было представлено в 2023 году. Восемь выпусков собрали более 133 млн просмотров в ОК и на СТС, и было решено его продлить.

«Мы рады продолжить работу над проектом, представить второй сезон «ОКнутых людей» и других шоу об увлечениях россиян», – заявила директор по маркетингу в ОК Наталия Радченкова.

Всего планируется восемь эпизодов, которые будут выходить по пятницам.

Ранее стало известно, что пользователи «Одноклассников» 8 марта смогут посмотреть онлайн-концерт и подпеть Агутину и «Иванушкам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами