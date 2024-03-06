В новом сезоне «ОКнутых людей» появятся Арсений Попов и Антон Шастун

В ОК начинается второй сезон шоу, посвященных увлечениям пользователей, — «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым в роли ведущего. Первый выпуск появится в ОК и на СТС 15 марта, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба «Одноклассников».

«Во втором сезоне появятся Мигель и Юлия Гаврилина, Зоя Бербер и Стас Костюшкин, Дмитрий Позов и Антон Шастун, Арсений Попов и Сергей Матвиенко, а также многие другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждой серии звезды будут набирать в свои команды людей с необычными хобби, а потом соперники должны будут угадать, какие увлечения есть у приглашенных.

Первое оригинальное шоу «ОКнутые люди» было представлено в 2023 году. Восемь выпусков собрали более 133 млн просмотров в ОК и на СТС, и было решено его продлить.

«Мы рады продолжить работу над проектом, представить второй сезон «ОКнутых людей» и других шоу об увлечениях россиян», – заявила директор по маркетингу в ОК Наталия Радченкова.

Всего планируется восемь эпизодов, которые будут выходить по пятницам.

Ранее стало известно, что пользователи «Одноклассников» 8 марта смогут посмотреть онлайн-концерт и подпеть Агутину и «Иванушкам».