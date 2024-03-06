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Политолог назвал сельскохозяйственную отрасль одной из самых успешных в России

Политолог Минченко: благодаря Путину сельское хозяйство сильно выросло

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Отечественное сельское хозяйство за время правления президента России Владимира Путина очень сильно выросло, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«Россия вышла на лидерские позиции по экспорту и производству зерна, также Россия самый большой экспортер сои в мире», — сказал он.

Политолог отметил, что благодаря Владимиру Путину произошел очень серьезный прорыв в сфере сельского хозяйства.

«Произошло мощнейшее перевооружение агропромышленного комплекса. Сейчас мы видим, что заполняются те ниши, которые традиционно были проблемными. Из-за санкций, например, есть проблемы с мясом, но президентом ведется большая работа по устранению проблем», — сказал Минченко.

По его словам, сегодня в российском селе высокотехнологичное производство.

«Серьезный прорыв осуществлен с точки зрения объемов цифровизации и компьютеризации на производствах. Также вкладываются серьезные деньги в то, чтобы жители сел получали необходимое культурное благо, медицинскую помощь, образование и другие вещи», — отметил Минченко.

Политолог подчеркнул, что объемы средств, которые выделяются на поддержку села, действительно впечатляют.

«На 2024 год запланировано 550 млрд рублей. Цифры впечатляющие. Я думаю, что сельскохозяйственную отрасль можно по праву назвать одной из самых успешных в России. За время нахождения на посту президента Владимира Путина эта сфера показала наилучшую динамику роста», — заключил политолог.

Напомним, ранее Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» в Ставропольском крае и и побеседовал с сотрудниками предприятия.

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