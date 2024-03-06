Политолог назвал сельскохозяйственную отрасль одной из самых успешных в России

Отечественное сельское хозяйство за время правления президента России Владимира Путина очень сильно выросло, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«Россия вышла на лидерские позиции по экспорту и производству зерна, также Россия самый большой экспортер сои в мире», — сказал он.

Политолог отметил, что благодаря Владимиру Путину произошел очень серьезный прорыв в сфере сельского хозяйства.

«Произошло мощнейшее перевооружение агропромышленного комплекса. Сейчас мы видим, что заполняются те ниши, которые традиционно были проблемными. Из-за санкций, например, есть проблемы с мясом, но президентом ведется большая работа по устранению проблем», — сказал Минченко.

По его словам, сегодня в российском селе высокотехнологичное производство.

«Серьезный прорыв осуществлен с точки зрения объемов цифровизации и компьютеризации на производствах. Также вкладываются серьезные деньги в то, чтобы жители сел получали необходимое культурное благо, медицинскую помощь, образование и другие вещи», — отметил Минченко.

Политолог подчеркнул, что объемы средств, которые выделяются на поддержку села, действительно впечатляют.

«На 2024 год запланировано 550 млрд рублей. Цифры впечатляющие. Я думаю, что сельскохозяйственную отрасль можно по праву назвать одной из самых успешных в России. За время нахождения на посту президента Владимира Путина эта сфера показала наилучшую динамику роста», — заключил политолог.

Напомним, ранее Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» в Ставропольском крае и и побеседовал с сотрудниками предприятия.