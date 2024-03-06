Песков назвал Всемирный фестиваль молодежи главным событием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) главным событием в политической повестке. Об этом сообщает ТАСС.

«Фестиваль — это самое главное, что сейчас происходит», — сказал представитель Кремля.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». На сайте фестиваля обозначено, что это самое масштабное молодежное событие в мире, проходящее по указу президента России Владимира Путина.

Фестиваль должен принять 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, СМИ, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта и тд.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев заявил, что ВФМ за несколько дней доказал, что это отнюдь не увеселительное мероприятие, призванное создать декоративно-радужное впечатление у иностранных гостей. По его мнению, ВФМ-2024 оправдал высокие ожидания и доказал свою практическую значимость и эффективность в качестве площадки для открытого диалога между делегатами из разных стран.

Ранее в МИД РФ заявили о желании Запада помешать Всемирному фестивалю молодежи.