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Второклассник едва не задохнулся, провалившись в сугроб во дворе дома

В Уфе ребенок провалился в сугроб во дворе и потерял сознание

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Уфанет/Телеграм-канал «Телеканал UTV»

В Уфе прохожие спасли ребенка, который провалился в сугроб во дворе дома и чуть не задохнулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Уфа».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Амантая, второклассник гулял вместе со старшим братом. В какой-то момент ребенок забрался на сугроб и провалился, под кучей снега дети вырыли тоннели для игр.

Брат попытался откопать ребенка, но не справился и позвал на помощь прохожих. Мальчика достали из-под снежного завала без сознания и передали врачам скорой помощи.

Ранее в Зеленодольске ребенка придавило рухнувшим с крыши снегом.

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