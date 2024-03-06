Дайвер из США нашел на дне озера около 200 часов Apple Watch, пишет издание UPI. По словам мужчины, он не теряет надежды вернуть все устройства их владельцам.

Дарик Лангос, дайвер из Порт-Баррингтона, штат Иллинойс, рассказал, что зарабатывает на жизнь тем, что плавает по дну местного озера вместе со специальным металлодетектором и ищет потерянные драгоценности. Однако чаще всего мужчине попадаются часы Apple Watch.

Американец собрал коллекцию примерно из 200 таких устройств и заметил закономерность — все они были со специальными спортивными ремешками. Дарик полагает, что из-за этого часы легко расстегиваются в воде, поэтому хозяева и теряют свои гаджеты.

Несмотря на это, часы мужчина продавать не собирается. Во-первых, за них не заплатят большие деньги, во-вторых, Лангос надеется, что сможет однажды вернуть их владельцам.

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