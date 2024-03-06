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В Железногорске отменили воздушную тревогу

Губернатор Старовойт сообщил об отмене воздушной тревоги в Железногорске

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Shutterstock/Wirestock Creators

В городе Железногорске в Курской области отменили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Железногорске», — говорится в сообщении.

Система оповещения населения сработала в городе около 10:40 мск. Власти попросили местных жителей укрыться в помещениях без окон, а находящихся на улице призвали покинуть открытое пространство и зайти в ближайшие здания либо спуститься в паркинг или подземный переход. Также сообщалось о ракетной опасности в Суджанском районе.

В это время регион атаковали беспилотники. Как сообщил Старовойт, один дрон атаковал склад с топливом в Железногорском районе, в результате чего возник пожар. Другой БПЛА попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник был позднее уничтожен средствами ПВО.

Ранее в Суджанском районе Курской области отменили сигнал ракетной опасности.

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