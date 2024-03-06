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«Колошматил по лицу»: бывший боец ЧВК «Вагнер» сломал многодетной матери глазницы

В Челябинске бывший вагнеровец, сломавший женщине глазницы, отделался штрафом

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Челябинске мужчина покалечил бывшую супругу, многодетную мать, раздробив ей глазницы. Суд наказал его штрафом. Потерпевшая по имени Татьяна категорически не согласна с этим решением и пытается его оспорить. Об этом сообщает издание «72.ru».

По данным СМИ, инцидент произошел 4 октября 2022 года. В тот день бывший супруг должен был привести Татьяне дочь из школы. Женщина поругалась с ним по телефону и грубо ответила не его претензии в ревности к другому мужчине. Когда она открыла дверь, чтобы впустить дочь, экс-супруг набросился на нее с кулаками.

«Он [бывший муж] залетел и нанес несколько ударов в живот в коридоре. Потом как-то мы оказались в зале (этого я уже не помню), и он начал там колошматить кулаками по лицу, а я лицо закрыла ладошками и просила: «Хватит, хватит», — поделилась потерпевшая.

По словам собеседницы издания, потом она потеряла сознание, а когда очнулась, не видела ничего. Она на ощупь добралась до планшета одного из детей, и стала нажимать все кнопки подряд, чтобы позвать на помощь. Так ей удалось дозвониться до матери, которая приехала к ней и отвезла в больницу.

Врачи, проведя обследование, заключили, что у пострадавшей раздроблены кости глазниц, и ей необходимо ставить титановую пластину. Женщине провели операцию.

По ее словам, все это время трое ее детей были с бывшем мужем и свекровью, по возвращении из больницы ей удалось забрать только младшую дочь.

Потерпевшая добилась возбуждения уголовного дела по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», но осенью 2023 года дело прекратили.

В постановлении суда отмечается, что мужчина ранее не судим и загладил свою вину переводом потерпевшей в размере пяти тыс. рублей.

Потерпевшая утверждает, что на суд бывший супруг принес документы о сотрудничестве с ЧВК «Вагнер» и медали за службу на спецоперации.

Татьяна сообщила, что ей продолжают поступать угрозы от агрессора. Несмотря на это, потерпевшая намерена оспаривать решение суда.

Ранее суд вынес приговор бывшему члену ЧВК «Вагнер», который растлил 10-летнюю девочку.

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