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В украинских Сумах заявили о повреждении критической инфраструктуры

Администрация города Сумы сообщила о повреждении критической инфраструктуры

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РИА Новости

В украинском городе Сумы в результате ударов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал городской администрации.

«На месте прилетов работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования, волонтеры», — говорится в сообщении.

Что за объект получил повреждения — не уточняется.

Также 6 марта сообщалось, что в Хмельницкой области на западе Украины взрыв повредил объект инфраструктуры. В результате взрыва несколько населенных пунктов остались без света. Других подробностей не приводится.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее взрывы произошли в Киевской области.

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