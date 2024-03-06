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На Урале из психиатрической больницы сбежал рецидивист

В Екатеринбурге полиция ищет рецидивиста, сбежавшего из психиатрической больницы

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В Екатеринбурге правоохранители объявили в розыск мужчину, который сбежал из психиатрической больницы на Сибирском тракте. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Подозреваемого доставили в медучреждение для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. По какому именно делу проходит ранее судимый житель уральской столицы, не уточняется. В психиатрической больнице мужчина должен был оставаться по решению суда, но ему удалось скрыться.

«Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в полиции.

Ранее в Екатеринбурге объявили в розыск пациента в пижаме, который покинул нейрохирургическое отделение больницы через окно.

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