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Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Цыганков пообещал москвичам на выходные небольшой снег

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

В предстоящие выходные в московский регион придет относительно теплая погода, пообещал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Будет облачно и пройдет небольшой снег, отметил он в беседе с RT.

На сегодня и завтра прогнозируется переменная облачность, без осадков. 7 марта температура воздуха днем составит -1...+1 °С, в ночь на 8 марта – -6...-8 °С. Днем в праздничный день пройдет небольшой снежок, а температура воздуха поднимется до 0...+2 °С.

«На 9 марта ночью облачно, -7...-10 °С. В субботу 0...-5 °С, в ночь на воскресенье тоже небольшой снег, -7...-12 °С. В воскресенье днем облачно, с прояснениями, небольшой снег, -1...-6 °С», — рассказал синоптик.

Напомним, жителей Москвы также предупреждали, что на этой неделе погода станет похожа на февральскую, а самыми холодными днями на неделе станут среда и четверг.

Россиянам ранее рассказали о погодных рекордах весной 2024 года.

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