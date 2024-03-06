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Россиянка отбилась от грабителя на парковке и отобрала у него нож

В Москве женщина отбилась от грабителя на парковке торгового центра

Жительница Москвы сумела отбиться от вооруженного ножом грабителя, мужчина напал на нее на парковке торгового центра. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел на подземной парковке в торговом центре по проспекту Мира. Москвичка с покупками села в свою машину, когда водительскую дверь неожиданно открыл мужчина, он закрыл женщине рот рукой и пригрозил ножом.

Россиянка предложила преступнику забрать телефон, но тот потребовал сумочку, когда пострадавшая потянулась за ней, нападавший ослабил хватку, женщина смогла вырвать у него из рук нож и оказать сопротивление.

Мужчина сбежал с места происшествия, но вскоре был задержан, 25-летнему подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Ранее в Новосибирской области получившая травму пенсионерка смогла отбиться от грабителя.

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