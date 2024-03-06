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На ВФМ назвали методы достижения мирового порядка

На ВФМ спрогнозировали, какими будут международные отношения к 2040 году

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Shutterstock

Будущее мира больше не линейно, считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов в рамках открытой дискуссии на Всемирном фестивале молодежи.

«Образ конца истории был способом маскировки западного влияния на другие страны мира. Дистанция между новым поколением экспертов и опытными экспертами оказалась не такой уж большой», — отметил он.

По мнению преподавателя кафедры востоковедения МГИМО МИД России Адлана Маргоева, мирового порядка нельзя достичь, если трактовать многополярность как вседозволенность.

«В мире сейчас глобальный беспорядок, а порядка можно достичь только если государства будут активно вести диалог», — сказал он.

По словам магистранта Университета Циньхуа, руководителя Бразильско-китайской торговой палаты (Брашам) Витора Моуры, многополярность является первым шагом к более справедливому миру.

«Многополярность может влиять на сдержки и противовесы, дать странам возможность влиять на мировой порядок через международные организации», — отметил он.

Другие эксперты согласились, что для достижения многополярности необходимо, чтобы страны соблюдали правила и проявляли активность, взаимодействуя с другими державами.

Подводя итоги дискуссии, модератор Андрей Сушенцов отметил, что устойчивость в мире удастся достичь, если элиты начнут практиковать эмпатию и осознание последствий своих действий.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

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