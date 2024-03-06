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«Радиусы трезвости» связали с возможным ростом объемов «паленого» алкоголя

Экономист Черниговский: меры по ужесточению алкорынка приведут к росту пали

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Российским регионам могут предоставить право устанавливать «радиусы трезвости». Это расстояние от магазина с алкоголем до школ, детских садов и других соцучреждений. Подобные меры по ужесточению контроля за алкогольным рынком спровоцируют рост нелегальной продукции, заявил гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.

Даже если коммерческий оператор работает легально, имеет лицензию, платит налоги и лицензионные сборы, его магазин могут закрыть, если в «радиусе трезвости» появится стоматологический кабинет или другое учреждение, привел пример Черниговский.

«Но ведь были достаточно серьезные инвестиции направлены на то, чтобы создать этот бизнес, — добавил он. — Почему должны страдать легальные операторы потребительского рынка? А такого рода случаев было достаточно много. Здесь, конечно, нужен какой-то иной подход. И законодательство в этом плане тоже надо как-то менять».

Ужесточение требований к легальным операторам алкорынка приводит к повышению недобросовестных операторов и росту нелегального объема спиртного, убежден эксперт.

«А что такое нелегальный объем? Это отравления, это смертные случаи от потребления этой псевдоалкогольной продукции, — заявил он. — Ни для кого не секрет, что в России каждый год в том или ином регионе случаются жуткие случаи, связанные с массовым отравлением нелегальной спиртосодержащей продукцией».

Сегодня объемы ежегодного оборота нелегального спиртного в России достигают 26% — это около 200 миллионов литров в год, сообщил Черниговский. В основном контрафактный алкоголь реализуется через интернет.

По мнению эксперта, регулировать рынок продаж легального алкоголя можно лишь после решения проблемы с контрафактом. В сравнении с этим вопросом «радиусы трезвости» носят второстепенный характер.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах начнут проводить выборочные проверки алкоголя.

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