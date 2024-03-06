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Число пострадавших на ТЭЦ в Туве выросло до 21

Правительство Тувы: число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ выросло до 21

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Число пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы увеличилось с 18 до 21. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство республики.

«Трое человек ушли домой, но они все равно надышались, голова болит, они в удовлетворительном состоянии. Но на всякий случай всех надо обследовать в больнице», — сообщили в правительстве республики.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что после взрыва на ТЭЦ в Туве госпитализировали 18 человек. Он отметил, что девять пострадавших попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Утром 6 марта Ховалыг заявил, что на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошло чрезвычайно происшествие, спровоцировавшее пожар. Что именно произошло, он не уточнил. В результате распространения огня случился взрыв.

Позже появились кадры с места взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы.

Ранее после взрыва на тувинской ТЭЦ возбудили уголовное дело.

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