Россиянин, прискакавший в квартиру к жене на белом коне, отправлен под арест

В городе Осинники Кемеровской области мужчина, прискакавший на белом коне в квартиру к жене, арестован на сутки за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Житель Осинников, который привел коня в съемную квартиру, пообещал закодироваться и больше не употреблять спиртное. 33-летний россиянин, уличенный в мелком хулиганстве, рассказал, что хотел извиниться перед супругой и поздравить ее с 8 марта.

Лошадь он заметил около фермы и решил привести ее домой, вместе с конем мужчина поднялся на пятый этаж, животное простояло в маленькой комнате около двух часов, после чего россиянин вернул его обратно. В отношении правонарушителя составлен протокол о хулиганстве.

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