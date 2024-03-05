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На россиянина, который пытался удивить домашних лошадью, составили протокол о хулиганстве

Кемеровчанина, пытавшегося завести коня в квартиру, обвинили в хулиганстве

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В Кемеровской области полицейские привлекли к ответственности мужчину, который привел лошадь в квартиру многоквартирного дома. Об этом сообщает полиция Кузбасса.

Житель Осинников в три часа ночи завел лошадь в подъезд дома на улице Революции. Он пытался оседлать ее в подъезде, но у него ничего не вышло. По словам соседей, мужчина пытался завести животное в квартиру, но его не пустила жена, а свидетелями бурной семейной ссоры стали жители дома.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, на запись, опубликованную в сети, наткнулись полицейские и организовали проверку. Они установили личность гражданина, нарушившего покой жильцов. Им оказался 33-летний местный житель, работающий на ферме в поселке Красная Орловка. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Гражданин пояснил, что накануне ночью он находился около фермы, заметил белую лошадь и решил ее показать семье. Он поднялся на 5 этаж, провел в квартире около полутора часов, а затем вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму. Мужчина заявил, что его гражданская жена отнеслась к этой выходке с юмором, но он сам объяснения своему поступку не нашел. В итоге на задержанного составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее пьяный мужчина кидался яблоками в самолете Томск — Москва.

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