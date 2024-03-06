Мужчина закидал коктейлями Молотова дом главного инженера КБМ в Коломне

В Коломне неизвестные закидали дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) Валерия Кашина коктейлями Молотова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, около 9 часов вечера 5 марта мужчина метнул зажигательную смесь в дом Кашина. Обошлось без серьезных последствий. Однако сбежать злоумышленник не смог, его задержали сами жители и удерживали до приезда полиции.

Подозреваемого зовут Роман Неробелов, который рассказал правоохранителям, что ему позвонили на мессенджер и сообщили, что на его имя оформлен кредит в 1,4 млн рублей. Неизвестные сказали ему, что если он устроит поджог дома Кашина, то долг спишут.

Предприятие, на котором хозяин пострадавшего дома занимает один из ключевых постов, разрабатывает и производит новейшее ракетное вооружение. Заказчики преступления знали, чей дом должен поджечь Роман, поэтому дали ему четкие указания.

До этого в Петербурге отправили под стражу молодого человека, которого подозревают в поджоге релейного шкафа.

Ранее в Крыму местный житель приревновал знакомого к жене и попытался его сжечь.