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Школьник проломил череп, неудачно съехав по перилам во время перемены

Mash: в Петербурге школьник попал в реанимацию, упав с лестницы

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Depositphotos

В школе поселка Песочный подросток попал в реанимацию, неудачно скатившись по перилам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во время перемены в школе поселка Песочный, 11-летний мальчик играл с одноклассниками и решил скатиться по перилам. Ребенок не удержал равновесие и упал на бетонные ступени, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации.

У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, школьник находится под наблюдением медиков.

Ранее россиянин упал с лестницы в номере гостиницы и попал в больницу в тяжелом состоянии.

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