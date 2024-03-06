Россиянин пять лет насиловал двух дочерей

Житель Юрги предстанет перед судом по обвинению в изнасилованиях дочерей, отец несколько лет домогался девочек. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, житель города Юрга пять лет домогался собственных несовершеннолетних дочерей, мужчина насиловал девочек и угрожал им расправой, если те расскажут кому-то о произошедшем.

Одна из сестер сообщила об отце-насильнике знакомой, которая написала заявление в полицию. Россиянина арестовали, ему предъявлено обвинение по семи эпизодам изнасилований. На время расследования мужчина был заключен под стражу, пострадавшие девочки из семьи изъяты. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее в Архангельске отчим-педофил в течение пяти лет насиловал приемных дочерей.