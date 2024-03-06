Подросток попал в реанимацию с ожогами из-за взрыва мультиварки

Московский подросток попал в отделение реанимации из-за взрыва мультиварки в квартире, юноша готовил ужин. Об этом сообщает mk.ru.

Молодой человек готовил ужин в мультиварке, он сложил в бытовой прибор продукты, выставил необходимую программу и ушел заниматься своими делами. Спустя несколько минут мультиварка начала сильно гудеть, подросток зашел на кухню, и раздался мощный взрыв.

У мультиварки оторвало крышку, школьнику паром обожгло лицо. Мальчик бросился под холодный душ и позвонил родителям, которые немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации с ожогами 20% тела.

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