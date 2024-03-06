Школьница сломала позвоночник, упав вниз головой с турника

В Приморском районе Петербурга школьница попала в больницу, упав вниз головой с турника. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в школе на Комендантском проспекте, восьмилетняя девочка была доставлена родителями в больницу с жалобами на острую боль в грудной клетке. Школьница рассказала врачам, что висела на турнике вниз головой и упала.

Медики диагностировали у пострадавшей ушиб грудного отдела позвоночника, а также компрессионный перелом двух позвонков. В удовлетворительном состоянии ее госпитализировали.

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