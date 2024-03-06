Двое подростков надругались над школьницей в Москве

В Москве задержали двух 17-летних юношей по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Инцидент произошел на севере Москвы в конце января, обвиняемые распивали спиртные напитки в квартире вместе с 14-летней девочкой и изнасиловали ее. Спустя некоторое время школьница рассказала о произошедшем родителям.

Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган.