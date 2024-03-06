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После взрыва на тувинской ТЭЦ возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на ТЭЦ в Шагонаре

По факту аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре в Туве возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета.

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошло ЧП, которое привело к пожару. Что именно произошло, губернатор региона Владислав Ховалыг не уточнил. В результате распространения огня произошел взрыв.

По данным правительства республики, все четыре котла ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Всего станция обслуживает порядка 60 домов города.

По последним данным, после взрыва госпитализированы 18 человек. Ховалыг отметил, что девять пострадавших попали в больницу в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. На месте ЧП ведутся поиски еще трех человек, заключил Ховалыг.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера.

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