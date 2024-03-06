Молокозавод в Иркутске приостановил работу из-за болезни скота

Молочный завод в Иркутске, входящий в группу предприятий «Янта», временно прекратил свою деятельность из-за введения режима Чрезвычайной Ситуации (ЧС) в муниципалитетах области из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Об этом сообщили в компании «Янта» ТАСС.

Ранее режим ЧС был объявлен в Усольском, Черемховском и Иркутском районах, а также в Ангарском городском округе для предотвращения распространения вирусной болезни скота, сопровождающейся высокой температурой тела до 40 градусов. Предполагается, что заболевание было привезено с животными из другого региона.

Представители группы предприятий подтвердили приостановку работы завода из-за чрезвычайной ситуации с заболеванием крупного рогатого скота, объяснив это проведением санитарных мероприятий. По их словам, завод останется закрытым до 13 марта, но, возможно, его работу возобновят раньше.

По информации пресс-службы правительства области, более 235 тыс. голов крупного рогатого скота вакцинированы от узелкового дерматита, и еще 35 тыс. животных прошли ревакцинацию. Для локализации очагов заболевания и проведения массовой вакцинации животных в неблагополучных районах было принято соответствующее решение. Новые случаи заболевания уже не фиксируются в течение двух дней на территории области.

Иркутский молочный завод является частью группы предприятий «Янта» с 2001 года. Завод имеет производственные мощности для переработки до 250 тонн молока ежедневно и выпускает более 90 видов молочной продукции.

Ранее в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за болезни скота.