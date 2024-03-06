Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молокозавод в Иркутске приостановил работу из-за болезни скота

В Иркутске молокозавод приостановил работу из-за ЧС в связи с болезнью скота

close
100%
Михаил Голенков/РИА Новости

Молочный завод в Иркутске, входящий в группу предприятий «Янта», временно прекратил свою деятельность из-за введения режима Чрезвычайной Ситуации (ЧС) в муниципалитетах области из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Об этом сообщили в компании «Янта» ТАСС.

Ранее режим ЧС был объявлен в Усольском, Черемховском и Иркутском районах, а также в Ангарском городском округе для предотвращения распространения вирусной болезни скота, сопровождающейся высокой температурой тела до 40 градусов. Предполагается, что заболевание было привезено с животными из другого региона.

Представители группы предприятий подтвердили приостановку работы завода из-за чрезвычайной ситуации с заболеванием крупного рогатого скота, объяснив это проведением санитарных мероприятий. По их словам, завод останется закрытым до 13 марта, но, возможно, его работу возобновят раньше.

По информации пресс-службы правительства области, более 235 тыс. голов крупного рогатого скота вакцинированы от узелкового дерматита, и еще 35 тыс. животных прошли ревакцинацию. Для локализации очагов заболевания и проведения массовой вакцинации животных в неблагополучных районах было принято соответствующее решение. Новые случаи заболевания уже не фиксируются в течение двух дней на территории области.

Иркутский молочный завод является частью группы предприятий «Янта» с 2001 года. Завод имеет производственные мощности для переработки до 250 тонн молока ежедневно и выпускает более 90 видов молочной продукции.

Ранее в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за болезни скота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами