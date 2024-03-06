Педофил угодил в колонию, но продолжил совращать девочек по телефону

Осужденный совращал детей, находясь в Липецкой колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

35-летний педофил попал в места лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Отбывая срок в ИК №6, осужденный обзавелся мобильным телефоном и несколько месяцев переписывался со школьницами через популярный мессенджер.

Его непристойные голосовые сообщения и приватные фото успели получить две третьеклассницы и одна четвероклассница из разных городов России. После чего на извращенца завели три новых уголовных дела по уже знакомой ему статье. За повторные сексуальные преступления обвиняемого могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Ранее в Германии раскрыли подробности о сети педофилов, которые десятилетиями усыновляли детей.