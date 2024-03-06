Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педофил угодил в колонию, но продолжил совращать девочек по телефону

В Липецкой области осужденный за педофилию общался со школьницами из колонии

close
100%
Pixabay

Осужденный совращал детей, находясь в Липецкой колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

35-летний педофил попал в места лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Отбывая срок в ИК №6, осужденный обзавелся мобильным телефоном и несколько месяцев переписывался со школьницами через популярный мессенджер.

Его непристойные голосовые сообщения и приватные фото успели получить две третьеклассницы и одна четвероклассница из разных городов России. После чего на извращенца завели три новых уголовных дела по уже знакомой ему статье. За повторные сексуальные преступления обвиняемого могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Ранее в Германии раскрыли подробности о сети педофилов, которые десятилетиями усыновляли детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами