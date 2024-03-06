С каждым годом женщины-водители испытывают меньше стресса за рулем

С каждым годом женщины-водители испытывают меньше стресса на дороге: за три года индекс эмоционального состояния увеличился на 1,5 пункта и в 2024 году составил 6 баллов из 10. Это показало совместное исследование «Ситидрайв» и A2:Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на положительную динамику, более половины респонденток пожаловались, что испытывают больше стресса за рулем по сравнению с мужчинами. Они считают, что хуже ориентируются в непредвиденных ситуациях (38%), более эмоциональны и тревожны (20%) и чаще сталкиваются с пренебрежительным отношением на дороге (27%).

Кроме этого, более половины женщин отметили, что к ним на дороге относятся не так, как к мужчинам. Хоть раз в жизни 85% женщин сталкивались с оскорблениями или агрессией со стороны других водителей. Из них каждая третья сталкивается с дискриминацией постоянно, а у половины такие ситуации случались 1-2 раза.

При этом более половины опрошенных рекомендуют другим женщинам освоить навыки вождения, так как это облегчает жизнь, придает ощущения независимости и создает комфортные условия для перемещения.

Ранее в России острый дефицит водителей поставил под угрозу грузоперевозки.