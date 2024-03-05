Политтехнолог назвал защиту прав женщин безусловным приоритетом России

Президент России Владимир Путин проводит подобные встречи с женским активом не только в преддверии 8 Марта. Об этом, комментируя видеообращение главы государства к участницам Всероссийского женского форума, заявил политтехнолог Петр Быстров.

Он подчеркнул, что такие встречи всегда проходят в очень искренней, теплой и душевной обстановке.

«Его буквально отеческое внимание к вопросам института семьи, охраны материнства и детства не измеряется календарными датами. На протяжении всей президентской работы Владимира Путина мы видим большое количество инициатив, направленных на расширение государственных мер поддержки семьи», — сказал Быстров.

Политтехнолог подчеркнул, что подтверждением этому является объявленный главой государства Год семьи.

«Еще раз мы услышали о демографической политике как приоритетном направлении в послании Федеральному собранию, в анонсировании нового национального проекта «Семья». Позволю себе процитировать Владимира Владимировича: «Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор». Этим все сказано», — добавил эксперт.

По его мнению, роль женщины в российском обществе всегда была и остается очень важной.

«Поддержка материнства, защита прав женщин – безусловный приоритет государства. У России – женское лицо», — заключил Быстров.

Ранее Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые работают в зоне проведения специальной военной операции.

Путин напомнил, что на форуме пройдет награждение лауреатов премии «По зову женского сердца», среди которых есть женщины, выполняющие различные задачи в зоне СВО: волонтеры, врачи, медсестры и военнослужащие разных специальностей.