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Мужчина подсыпал наркотики подругам своей 12-летней дочери во фруктовый смузи

В США судят мужчину, который добавил депрессант в смузи подруг своей дочери

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Freepik.com

Житель США подсыпал психоактивное вещество подругам своей 12-летней дочери в коктейли с манго и наблюдал за ними во время ночевки. Об этом сообщает Mirror.

В августе прошлого года 57-летний Майкл Мейден из штата Орегон принимал в своем доме гостей. К его 12-летней дочери пришли на ночевку подруги, и мужчина принимал в ней активное участие. Он сводил девочек на маникюр и заказал пиццу на ужин, а затем заставил их выпить фруктовый смузи. В напитки он подмешал бензодиазепин — депрессант, замедляющий работу нервной системы.

Девочка, которая выпила два коктейля с манго, сказала следователям, что после этого почувствовала себя «одурманенной, разгоряченной и неуклюжей». Затем она потеряла сознание и заснула. Одна из пострадавших отмечала, что мужчина проводил над ними некие «тесты», чтобы проверить, остаются ли девочки в сознании во время ночевки.

В итоге родители школьниц узнали о происходящем и приехали к дому Мейдена, чтобы забрать своих детей домой, но хозяин якобы не разрешил им сделать это и заявил, что девочки уже спят. Однако взрослые все же отвезли детей в больницу, и анализы выявили в их крови следы психоактивного препарата.

После начала расследования жена мужчины подала на развод. На суде подозреваемому предъявили многочисленные обвинения, но на прошлой неделе он был отпущен под залог.

Ранее в Греции мужчина изнасиловал 19-летнюю туристку, накачав ее веселящим газом.

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