Нарышкин рассказал о реакции США на уничтожение Ил-76 с пленными

В высоких кабинетах в США негативно отреагировали на уничтожение Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолета Ил-76 с украинских пленными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Кадры с его комментарием были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

В интервью для «Соловьев Live» Нарышкин заявил, что у американцев вызывают отвращение «самые грубые методы работы украинской СБУ (Службы безопасности Украины. — «Газета.Ru») и военной разведки».

«Реакция высоких американских кабинетов на уничтожение нашего транспортника, который вез [пленных], была очень негативной»,— заверил глава СВР.

Крушение самолета Ил-76, который должен был доставить в Белгород пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 24 января 2024 года. По данным министерства обороны РФ, воздушное судно было сбито украинскими войсками.

Всего на борту самолета находились 65 пленных солдат ВСУ, шесть членов экипажа и трое российских офицеров.

В начале марта уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что сроки передачи Украине тел погибших пока не определены.

Ранее стало известно, что СК РФ устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76.