Нарышкин высказался насчет смерти Навального

Алексей Навальный умер своей смертью, и в этом вопросе крайне мала вероятность участия западных спецслужб. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает телеканал «Соловьев Live».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — заявил Нарышкин.

До этого в Кремле не стали комментировать прошедшие в Москве похороны Алексея Навального.

Навальный умер 16 февраля в возрасте 47 лет. 1 марта на Борисовском кладбище в Москве прошли его похороны. Отпевание состоялось 1 марта в московском районе Марьино, в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Ранее прощание с Навальным назвали «пляской на костях».