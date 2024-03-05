Валентина Матвиенко назвала женщин душой России

В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию буквально все его разделы были посвящены поддержке и повышению качества жизни наших граждан, семей с детьми. Об этом на всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию», который открылся в Москве, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что помимо продления программы материнского капитала и семейной ипотеки, а также введения новых пособий и налоговых вычетов, принято решение о запуске национального проекта «Семья» и программы по охране материнства, сбережению здоровья детей, и подростков, поддержка молодежи.

По ее словам, все это в совокупности демонстрирует системный, социально ориентированный характер государственной политики, проводимой президентом.

«Это дает нам возможность охватить еще большей заботой и вниманием наших граждан всех возрастов, поддержать женщин, которые уже стали или только собираются стать мамами. И, безусловно, придает людям уверенности в завтрашнем дне», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, закономерно, что именно Россия стала точкой глобального притяжения для женщин-лидеров

«Это, прежде всего, Евразийский женский форум, который проходит с 2015 года и в этом году уже в четвертый раз объединит участниц из большинства стран мира. Уверена, что на нем мы сможем представить идеи и предложения, которые будут выработаны в эти дни на площадке Всероссийского женского форума», — отметила Матвиенко.

Спикер верхней палаты уточнила, что в форуме участвуют матери, жены, сестры защитников Отечества, женщины, которые, находясь на передовой, оказывают всевозможную поддержку фронту.

«Такое сплочение, когда «всем миром» страна помогает своим героям, неоценимо в трудный час. Мы гордимся вами! Вы – настоящая душа России», — сказала она

Также в рамках форума была организована торжественная церемония награждения лауреатов премии «По зову женского сердца». Учредители премии - Совет Федерации и государственный фонд «Защитники Отечества». Мероприятие прошло на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.