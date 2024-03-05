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Молодая мать, которая случайно сломала грудничку руки, стала фигуранткой уголовного дела

На жительницу Подмосковья, сломавшую руки и ребра маленькому сыну, завели дело

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Жительница Истры стала фигуранткой уголовного дела после госпитализации ее маленького сына с многочисленными переломами. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В конце февраля новорожденный ребенок попал в городскую больницу вместе со своей 24-летней матерью. У младенца был диагностирован бронхит, но уже спустя трое суток семью выписали из медицинского учреждения. Тогда мать стала надевать на сына комбинезон, надавила на руки и сломала их. На полученную ребенком травму через несколько дней обратил внимание его отец. Во время купания он заметил, что у сына странно висит рука, и решил самостоятельно вправить конечность, но в итоге родителям пришлось вызывать скорую помощь.

У мальчика оказались сломаны руки, ребра и ключица. Сейчас врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное. Новорожденного прооперировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники прокуратуры провели осмотр по месту жительства семьи и обнаружили, что ребенок рос в антисанитарных условиях.

В итоге на родительницу завели дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи установили, что мать ребенка жестоко обращалась с сыном, не предоставляла ему необходимую пищу, одежду, место для сна и отдыха, а также безразлично относилась к его здоровью, уклоняясь от лечения и госпитализации.

Ранее в Якутии пьяная мать выгнала раздетого ребенка на мороз из-за несделанных уроков.

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