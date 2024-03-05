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В Москве курсанты военно-музыкального училища массово заразились неизвестной инфекцией

112: в Москве госпитализировали семерых курсантов военно-музыкального училища

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Несколько курсантов военно-музыкального училища имени Халилова попали в московскую больницу с неизвестной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Срочная госпитализация понадобилась семерым юношам, среди которых есть трое несовершеннолетних. Врачи взяли у них необходимые анализы.

Прямо сейчас медики выясняют причины массового недомогания среди курсантов. По предварительным данным, все они могли заразиться менингококковой инфекцией. Симптомы заболевания пока неизвестны.

Ранее в Приамурье школьники подхватили кишечную инфекцию после обеда в школьной столовой.

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