В Москве курсанты военно-музыкального училища массово заразились неизвестной инфекцией

Несколько курсантов военно-музыкального училища имени Халилова попали в московскую больницу с неизвестной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Срочная госпитализация понадобилась семерым юношам, среди которых есть трое несовершеннолетних. Врачи взяли у них необходимые анализы.

Прямо сейчас медики выясняют причины массового недомогания среди курсантов. По предварительным данным, все они могли заразиться менингококковой инфекцией. Симптомы заболевания пока неизвестны.

Ранее в Приамурье школьники подхватили кишечную инфекцию после обеда в школьной столовой.