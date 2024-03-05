В Волгограде школьница получила перелом позвоночника после падения лифта

В Волгограде школьница попала в больницу из-за внезапного падения лифта. Об этом сообщает СУ СК России по области.

Несчастный случай произошел 4 марта в многоквартирном доме на улице Репина. Утром школьница спускалась с 13-го этажа на лифте, но в процессе спуска произошла резкая остановка кабины. Затем она продолжила движение, но несовершеннолетняя пассажирка успела получить различные травмы.

Врачи диагностировали у школьницы компрессионный перелом позвоночника. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Национальном лифтовом союзе прокомментировали сегодняшний инцидент в петербургской многоэтажке и заявили, что «лифт упасть не может».