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В Волгограде школьница получила перелом позвоночника после падения лифта

Лифт с 15-летней пассажиркой сорвался с высоты 13-го этажа в Волгограде

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Волгограде школьница попала в больницу из-за внезапного падения лифта. Об этом сообщает СУ СК России по области.

Несчастный случай произошел 4 марта в многоквартирном доме на улице Репина. Утром школьница спускалась с 13-го этажа на лифте, но в процессе спуска произошла резкая остановка кабины. Затем она продолжила движение, но несовершеннолетняя пассажирка успела получить различные травмы.

Врачи диагностировали у школьницы компрессионный перелом позвоночника. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Национальном лифтовом союзе прокомментировали сегодняшний инцидент в петербургской многоэтажке и заявили, что «лифт упасть не может».

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