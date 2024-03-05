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В Германии судят «кельтского друида» за разжигание ненависти

Bild: в Германии судят 73-летнего друида по делу о разжигании ненависти

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BESCHAFFUNG:THILO SCHOLTYSECK/B

Пенсионера из Германии, называющего себя кельтским друидом, взяли под стражу и судят за разжигание ненависти. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Bild на русском».

В материале уточняется, что речь идет о 73-летнем Карле Бергарде Б. По информации журналистов, мужчина находится под стражей с октября прошлого года.

«Его арест в домике на территории для кемпинга был проведен в условиях повышенной секретности, так как преступник склонен к самовооружению — например, он переделал баллоны с пропаном во взрывные устройства», — говорится в публикации.

Авторы статьи добавили, что в прошлом задержанный проживал в городе Шветцингене. Населенный пункт расположен на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Здесь мужчина работал страховым агентом, а позже вышел на пенсию и объявил себя друидом. Тогда же он взял себе псевдоним Burgos von Buchonia.

При этом в 2021 году Карл Бергард Б. уже оказывался на скамье подсудимых по делу о подстрекательстве к мятежу. В рамках своей деятельности он, в том числе публиковал посты в социальной сети «ВКонтакте». Здесь мужчина выкладывал записи с призывами к расправам над евреями и пытался разжечь ненависть к беженцам.

В результате пенсионера приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Однако, несмотря на испытательный срок, самозваный друид нарушил все предписанные ему ограничения.

«Текущее обвинение включает 21 преступление, в том числе «распространение пропагандистских материалов, использование символов неконституционных организаций и разжигание ненависти», — подчеркивается в материале.

Ранее МВД РФ объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, обвиняемого в разжигании ненависти.

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