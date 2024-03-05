В Казани реконструируют комплекс зданий фабрики Алафузова

В Казани проведут реконструкцию территории фабрики Алафузова площадью более 80 тыс. кв. метров. На берегу старого русла реки Казанки появится многофункциональный мультикультурный центр.

Два здания, являющиеся объектами культурного наследия, будут отреставрированы – это дом Котелова, усадьба 19 века, где разместят музей семьи Алафузовых и библиотеку. В здании красильно-отделочной фабрики – образовательный центр, где откроют международную языковую школу и кампус корпоративных университетов.

12 объектов, не являющиеся ОКН, но наиболее ярко формирующие среду и не находящиеся в аварийном состоянии, будут также реконструированы. В нежилом здании рядом с домом Котелова разместится детский центр. Вдоль здания дубильного корпуса образуется новая улица, с которой откроются виды на Зилантов монастырь.

Главный вход на территорию архитекторы предлагают сделать с ул. Гладилова через прядильный цех – именно на этом здании и висят знакомые казанцам буквы «Льнокомбинат имени В.И. Ленина». Надпись предлагают сохранить, а вот часть фасада здания демонтировать, оставив несущие балки, которые трансформируют это пространство в необычный вход. И откроют вид на главную ценность территории – дом Котелова.

В центре фабрики будет сформирован новый небольшой природный парк, главной достопримечательностью которого станет Шуховская башня, которую предполагается перевезти сюда с Порохового завода. Оригинальная башня фабрики Алафузова была ранее утеряна. Территория фабрики станет пешеходной, со своей системой общественных пространств, улочек, двориков и прогулочных маршрутов и будет открыта для публики.

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