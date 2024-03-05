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Пьяный адвокат облил пивом патрульный автомобиль, оскорбил полицейских и был арестован

В Париже адвокат облил пивом полицейский автомобиль и был арестован

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Global Look Press

В Париже задержали адвоката за оскорбление полицейских в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Actu17.

1 марта стражи порядка заметили человека, который ночью обливал пивом припаркованный служебный автомобиль. Хулиганом оказался 29-летний член Парижской коллегии адвокатов. Он был настроен враждебно по отношению к полицейским и во время проверки проявил неуважение и оскорбил их.

«Он отказался представиться, хотя при себе у него был бейдж с его именем», — отмечает источник.

Пьяный мужчина был помещен в камеру вытрезвителя и под стражу с отсрочкой. Известно, что во время слушаний подозреваемый продолжал хранить молчание. Расследование инцидента продолжается.

Ранее российский чиновник признался, что пьяным сел за руль, и лишился прав.

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