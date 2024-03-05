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Четверо пермских школьников избили ученика первого класса

В Перми дети избили первоклассника после конфликта во дворе школы

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Depositphotos

В Перми четверо мальчиков избили ученика первого класса. Об этом отец мальчика рассказал изданию Properm.

Накануне во дворе школы №37 между первоклассниками возник словесный конфликт. После уроков обидевшиеся на оскорбления мальчики решили отомстить своему оппоненту и заручились поддержкой ученика третьего класса. Вместе они повалили пострадавшего на землю и несколько раз его пнули в лицо и живот. Дети преследовали школьника до его дома. Затем его родители обратились в полицию и в травмпункт, а также успели несколько раз переговорить с руководством образовательного учреждения.

По словам отца ребенка, директор Татьяна Мухатаева подчеркнула, что «дыма без огня не бывает», а «инцидент пустяковый и не требует внимания». Тем не менее в полиции заявление приняли. Ребенок продолжил посещать уроки, видимых телесных повреждений, как сообщили в городском департаменте образования, во время избиения он не получил. Его родитель утверждает, что в результате происшествия у сына оказалась разбита губа и порвана куртка. Сейчас мальчик боится выходить на улицу.

На Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, который состоялся 5 марта, родитель пострадавшего попросил у школы путевку в Сочи, в ответ ему посоветовали подождать результатов расследования отдела ПДН.

«Не поймите неправильно, я впервые с таким сталкиваюсь, не считаю это нормальным, считаю, что должно быть принято какое-то решение, просто не знаю, какое», — говорит отец мальчика.

Ранее в Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков.

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