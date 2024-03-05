«Детям без разницы»: нижегородская кондитерская убрала фиолетовый корж из радужного торта

Кафе из Нижнего Новгорода решило изменить вид популярного у детей десерта на фоне жалоб россиян на радужную продукцию. Об этом сообщает издание «Подъем».

Из-за опасений, связанных с возможными проблемами с законом, нижегородская кондитерская поспешила убрать шестой корж из радужного торта. Таким способом кондитеры хотят избежать обвинений в демонстрации «экстремистской символики».

«У нас есть радужный торт. Раньше был на один слой больше — бисквит фиолетового цвета, сейчас его нет, этот слой мы убрали на всякий случай после этого закона», — рассказали журналистам в кафе «Бенье».

По словам владельцев заведения, это обновление не смутило главных потребителей сладости — детей.

«Его берут дети, им вообще без разницы, какого цвета там нет. Это просто радуга без какого-либо подтекста. Дети как брали, так и берут», — отметили кондитеры.

На днях в Комсомольске-на-Амуре женщина пожаловалась на торт за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Горожанка возмутилась, что в обнаруженной ей сладости с названием «Радуга» она насчитала шесть цветов — столько же, сколько в символике запрещенного Верховным судом РФ движения.

Ранее суд признал законным арест нижегородки с радужными сережками.