Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Детям без разницы»: нижегородская кондитерская убрала фиолетовый корж из радужного торта

В нижегородской кондитерской решили изменить вид радужного торта

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Кафе из Нижнего Новгорода решило изменить вид популярного у детей десерта на фоне жалоб россиян на радужную продукцию. Об этом сообщает издание «Подъем».

Из-за опасений, связанных с возможными проблемами с законом, нижегородская кондитерская поспешила убрать шестой корж из радужного торта. Таким способом кондитеры хотят избежать обвинений в демонстрации «экстремистской символики».

«У нас есть радужный торт. Раньше был на один слой больше — бисквит фиолетового цвета, сейчас его нет, этот слой мы убрали на всякий случай после этого закона», — рассказали журналистам в кафе «Бенье».

По словам владельцев заведения, это обновление не смутило главных потребителей сладости — детей.

«Его берут дети, им вообще без разницы, какого цвета там нет. Это просто радуга без какого-либо подтекста. Дети как брали, так и берут», — отметили кондитеры.

На днях в Комсомольске-на-Амуре женщина пожаловалась на торт за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Горожанка возмутилась, что в обнаруженной ей сладости с названием «Радуга» она насчитала шесть цветов — столько же, сколько в символике запрещенного Верховным судом РФ движения.

Ранее суд признал законным арест нижегородки с радужными сережками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами