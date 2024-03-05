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Таинственный зеленый ящик в австралийском лесу напугал местных жителей

Daily Mail: зеленый ящик, найденный в лесах Австралии, напугал соцсети и местных жителей

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Жителей Австралии напугал загадочный зеленый ящик, который был найден в местном лесу, пишет Daily Mail.

Ящик был найден в лесу, который находится недалеко от Сиднея. Коробка зеленого цвета привязана к дереву и закована цепью, чтобы никто не смог ее вскрыть. Автор находки сфотографировал предмет и опубликовал кадр в соцсетях.

«Что может лежать в этой коробке?» — поинтересовался он у подписчиков.

После этого комментаторы из Австралии и со всего мира начали гадать, что же может лежать внутри. Варианты были самые разные: кто-то посчитал, что там лежит секретная документация, другие же испугались, решив, что в ящике находится оружие.

«Думаю, это тайник, которые ищут другие люди в рамках приключенческой игры», — предположил один из участников обсуждения.

Ранее в Австралии среди вешалок в детском саду нашли ядовитую змею.

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